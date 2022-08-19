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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
521 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 30 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

DALLAS                GRUNDY                JASPER
MARSHALL              POLK                  POWESHIEK
TAMA

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK            BREMER

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE             CLARKE                DECATUR
LUCAS                 MADISON               MAHASKA
MARION                MONROE                RINGGOLD
UNION                 WARREN                WAYNE

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS                 WAPELLO

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 ADAMS                 CASS
TAYLOR

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON               GUTHRIE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON,
ALLISON, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BEDFORD,
BLOOMFIELD, CARLISLE, CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON,
CLARKSVILLE, CONRAD, CORNING, CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE,
DUMONT, DYSART, EARLHAM, EXIRA, FONTANELLE, GLADBROOK, GREENE,
GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HUMESTON,
INDIANOLA, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON, MARSHALLTOWN,
MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA,
OTTUMWA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA, PERRY, REINBECK, SEYMOUR,
SHELL ROCK, STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE,
WAVERLY, WELLSBURG, AND WINTERSET.

MISSING: 64-year-old Cedar Falls woman

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Luann Gates Web
Image of Luann Gates provided by the Cedar Falls Police Dept.

CEDAR FALLS, Iowa (KWWL) - Police are searching for 64-year-old Luann Gates who went missing on Thursday around 9:30 p.m.

She was last seen leaving her home around 3 p.m. on Thursday wearing a navy blue t-shirt and grey pants. Gates is 5'7 and 170 lbs.

Gates left her home in a 2015 silver Toyota Camry with Iowa plate number KNU053. 

If you have any information, please contact the Cedar Falls Police Dept.

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