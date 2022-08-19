Truck driver treated for injuries after crash on Highway 218 near Waverly

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
521 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 30 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
DALLAS GRUNDY JASPER
MARSHALL POLK POWESHIEK
TAMA
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
IN SOUTH CENTRAL IOWA
APPANOOSE CLARKE DECATUR
LUCAS MADISON MAHASKA
MARION MONROE RINGGOLD
UNION WARREN WAYNE
IN SOUTHEAST IOWA
DAVIS WAPELLO
IN SOUTHWEST IOWA
ADAIR ADAMS CASS
TAYLOR
IN WEST CENTRAL IOWA
AUDUBON GUTHRIE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON,
ALLISON, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BEDFORD,
BLOOMFIELD, CARLISLE, CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON,
CLARKSVILLE, CONRAD, CORNING, CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE,
DUMONT, DYSART, EARLHAM, EXIRA, FONTANELLE, GLADBROOK, GREENE,
GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HUMESTON,
INDIANOLA, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON, MARSHALLTOWN,
MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA,
OTTUMWA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA, PERRY, REINBECK, SEYMOUR,
SHELL ROCK, STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE,
WAVERLY, WELLSBURG, AND WINTERSET.