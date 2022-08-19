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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
521 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 30 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

DALLAS                GRUNDY                JASPER
MARSHALL              POLK                  POWESHIEK
TAMA

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK            BREMER

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE             CLARKE                DECATUR
LUCAS                 MADISON               MAHASKA
MARION                MONROE                RINGGOLD
UNION                 WARREN                WAYNE

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS                 WAPELLO

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 ADAMS                 CASS
TAYLOR

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON               GUTHRIE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON,
ALLISON, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BEDFORD,
BLOOMFIELD, CARLISLE, CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON,
CLARKSVILLE, CONRAD, CORNING, CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE,
DUMONT, DYSART, EARLHAM, EXIRA, FONTANELLE, GLADBROOK, GREENE,
GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HUMESTON,
INDIANOLA, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON, MARSHALLTOWN,
MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA,
OTTUMWA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA, PERRY, REINBECK, SEYMOUR,
SHELL ROCK, STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE,
WAVERLY, WELLSBURG, AND WINTERSET.

Truck driver treated for injuries after crash on Highway 218 near Waverly

  • Updated
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NEAR WAVERLY, Iowa (KWWL) - Bremer County Sheriff investigated a semi truck crash causing severe damage. The crash occurred near Exit 198 around 4:49 p.m. on Thursday.

The truck driver was identified as Alexander Bleeker. Bleeker lost control of the semi truck, went into the median and rolled while carrying a large piece of equipment. 

Bleeker was sent to a local hospital where he was treated and released for his injuries. 

PREVIOUS: Semi truck damaged in crash on Highway 218