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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
373 IN EFFECT UNTIL 3 AM CDT SUNDAY FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

GRUNDY                HAMILTON              HARDIN
WEBSTER

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER                CERRO GORDO           FRANKLIN
HANCOCK               HUMBOLDT              KOSSUTH
WINNEBAGO             WORTH                 WRIGHT

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK            BREMER

IN NORTHWEST IOWA

EMMET                 PALO ALTO             POCAHONTAS

IN WEST CENTRAL IOWA

CALHOUN               SAC

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALGONA, ALLISON, APLINGTON,
BELMOND, BRITT, CEDAR FALLS, CLARION, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE,
CONRAD, DIKE, DUMONT, EAGLE GROVE, EARLY, ELDORA, EMMETSBURG,
ESTHERVILLE, FONDA, FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER,
GILMORE CITY, GREENE, GRUNDY CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT,
IOWA FALLS, KANAWHA, LAKE CITY, LAKE MILLS, LAKE VIEW, LAURENS,
MANLY, MANSON, MASON CITY, NORTHWOOD, ODEBOLT, PARKERSBURG,
POCAHONTAS, POMEROY, REINBECK, ROCKWELL CITY, ROLFE, SAC CITY,
SCHALLER, SHELL ROCK, WALL LAKE, WATERLOO, WAVERLY, WEBSTER CITY,
AND WELLSBURG.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2
INCHES IN DIAMETER POSSIBLE.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES                        :  10%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES       : <02%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS              :  40%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH            :  20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS              :  40%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES          :  30%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS :  70%
MEAN STORM MOTION /MPH/                            :  E 35

Sturgis Falls hosts annual parade

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CEDAR FALLS, Iowa (KWWL) - Despite a few raindrops Saturday morning, the annual parade at the 47th Sturgis Falls celebration went on as scheduled. The parade was headlined by NASA astronaut and Cedar Falls native Raja Chari who served as the parade's grand marshal one day after receiving the key to the city from Mayor Rob Green. 

The parade started off at 8th and Clay Streets before ending on 5th and Franklin Streets. 

Sturgis Falls runs through Sunday. A full list of events and activities can be found here