Governor Reynolds signs government alignment bill into law

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SEVERE THUNDERSTORM WATCH 117 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

IA
.    IOWA COUNTIES INCLUDED ARE

ALLAMAKEE            BLACK HAWK          BREMER
BUCHANAN             BUTLER              CERRO GORDO
CHICKASAW            CLAYTON             DELAWARE
DUBUQUE              FAYETTE             FLOYD
FRANKLIN             GRUNDY              HAMILTON
HARDIN               HOWARD              MITCHELL
WINNESHIEK           WORTH

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TORNADO WATCH 115 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 33 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE                 DALLAS                GRUNDY
HAMILTON              HARDIN                JASPER
MARSHALL              POLK                  POWESHIEK
STORY                 TAMA                  WEBSTER

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE             CLARKE                DECATUR
LUCAS                 MADISON               MAHASKA
MARION                MONROE                RINGGOLD
UNION                 WARREN                WAYNE

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS                 WAPELLO

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 ADAMS                 CASS
TAYLOR

IN WEST CENTRAL IOWA

GREENE                GUTHRIE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON,
AMES, ATLANTIC, BAYARD, BEDFORD, BLOOMFIELD, BOONE, CARLISLE,
CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON, CONRAD, CORNING,
CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE, DYSART, EARLHAM, ELDORA,
FONTANELLE, FORT DODGE, GLADBROOK, GREENFIELD, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HUMESTON, INDIANOLA, IOWA FALLS,
JEFFERSON, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON, MARSHALLTOWN,
MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA,
OTTUMWA, PANORA, PELLA, PERRY, REINBECK, SEYMOUR, STUART, TAMA,
TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE, WEBSTER CITY, WELLSBURG,
AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

SEVERAL TORNADOES AND A COUPLE INTENSE TORNADOES LIKELY.
WIDESPREAD LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 3.5
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.

Governor Reynolds signs government alignment bill into law

  • Updated
  • 0
Governor Kim Reynolds Web

DES MOINES, Iowa (KWWL) -- A bill that will restructure the state government was signed into law by Governor Kim Reynolds on Tuesday afternoon.

The law will consolidate Iowa's 37 cabinet agencies into 16. It would give Governor Reynolds the power to directly assign department directors of six more state directors.

Democrats say that this gives the executive branch too much power. However, the Governor says that it improves how the executive branch works together, elevates services for Iowans, and save taxpayer money.

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