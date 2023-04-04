Iowa Valley Habitat for Humanity asking for help following tornado damage

 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Weather Alert

Weather Alert

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 117 IS IN EFFECT UNTIL 100 AM CDT
FOR THE FOLLOWING LOCATIONS

IA
.    IOWA COUNTIES INCLUDED ARE

ALLAMAKEE            BLACK HAWK          BREMER
BUCHANAN             BUTLER              CERRO GORDO
CHICKASAW            CLAYTON             DELAWARE
DUBUQUE              FAYETTE             FLOYD
FRANKLIN             GRUNDY              HAMILTON
HARDIN               HOWARD              MITCHELL
WINNESHIEK           WORTH

Weather Alert

TORNADO WATCH 115 REMAINS VALID UNTIL 10 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 33 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE                 DALLAS                GRUNDY
HAMILTON              HARDIN                JASPER
MARSHALL              POLK                  POWESHIEK
STORY                 TAMA                  WEBSTER

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE             CLARKE                DECATUR
LUCAS                 MADISON               MAHASKA
MARION                MONROE                RINGGOLD
UNION                 WARREN                WAYNE

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS                 WAPELLO

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 ADAMS                 CASS
TAYLOR

IN WEST CENTRAL IOWA

GREENE                GUTHRIE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON,
AMES, ATLANTIC, BAYARD, BEDFORD, BLOOMFIELD, BOONE, CARLISLE,
CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON, CONRAD, CORNING,
CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE, DYSART, EARLHAM, ELDORA,
FONTANELLE, FORT DODGE, GLADBROOK, GREENFIELD, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HUMESTON, INDIANOLA, IOWA FALLS,
JEFFERSON, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON, MARSHALLTOWN,
MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA,
OTTUMWA, PANORA, PELLA, PERRY, REINBECK, SEYMOUR, STUART, TAMA,
TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE, WEBSTER CITY, WELLSBURG,
AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

SEVERAL TORNADOES AND A COUPLE INTENSE TORNADOES LIKELY.
WIDESPREAD LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 3.5
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.

Iowa Valley Habitat for Humanity asking for help following tornado damage

  • Updated
  • 0

IOWA CITY, Iowa (KWWL) -- The Iowa Valley Habitat for Humanity is asking for help after its warehouse was destroyed in last Friday's tornado.

The Iowa City warehouse held everything needed to build and repair homes. The organization's hab-lab facility was also damaged. It had a classroom, staff office and more storage.

The organization started a fundraising campaign to make repairs to continue responding to emergency requests for home repairs and major appliance replacements.

They also need more volunteers on Saturday as a step in the clean-up process.

Donations can be made on their website.