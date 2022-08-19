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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
521 IN EFFECT UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 30 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

DALLAS                GRUNDY                JASPER
MARSHALL              POLK                  POWESHIEK
TAMA

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK            BREMER

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE             CLARKE                DECATUR
LUCAS                 MADISON               MAHASKA
MARION                MONROE                RINGGOLD
UNION                 WARREN                WAYNE

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS                 WAPELLO

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR                 ADAMS                 CASS
TAYLOR

IN WEST CENTRAL IOWA

AUDUBON               GUTHRIE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ADAIR, ADEL, ALBIA, ALLERTON,
ALLISON, APLINGTON, ATLANTIC, AUDUBON, BAYARD, BEDFORD,
BLOOMFIELD, CARLISLE, CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CHARITON,
CLARKSVILLE, CONRAD, CORNING, CORYDON, CRESTON, DES MOINES, DIKE,
DUMONT, DYSART, EARLHAM, EXIRA, FONTANELLE, GLADBROOK, GREENE,
GREENFIELD, GRINNELL, GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HUMESTON,
INDIANOLA, KNOXVILLE, LAMONI, LENOX, LEON, MARSHALLTOWN,
MOUNT AYR, NEW MARKET, NEWTON, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA,
OTTUMWA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA, PERRY, REINBECK, SEYMOUR,
SHELL ROCK, STUART, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE,
WAVERLY, WELLSBURG, AND WINTERSET.

Two businesses in southern Independence burglarized

  • Updated
  • 0
Broken Glass Crime Web

INDEPENDENCE, Iowa (KWWL) - A burglary occurred at US Cellular and Appliance Plus on 3rd Ave. SE Friday morning.

Independence Police say there was forceful entry and stole distinct items. Both businesses are working with police for a detailed list of items stolen. 

Police say the investigation remains open and anyone with information should call the Independence Police.

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