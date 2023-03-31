Man facing multiple charges stemming from February shooting in Cedar Rapids

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...A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM CDT FOR
SOUTHWESTERN BLACK HAWK...NORTH CENTRAL TAMA AND EAST CENTRAL GRUNDY
COUNTIES...

At 450 PM CDT, a severe thunderstorm capable of producing a tornado
was located over Gladbrook, or 10 miles southeast of Grundy Center,
moving northeast at 40 mph.

HAZARD...Tornado.

SOURCE...Radar indicated rotation.

IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without
shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage
to roofs, windows, and vehicles will occur.  Tree damage is
likely.

Locations impacted include...
Reinbeck and Tf Clark State Park.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

TAKE COVER NOW! Move to a basement or an interior room on the lowest
floor of a sturdy building. Avoid windows. If you are outdoors, in a
mobile home, or in a vehicle, move to the closest substantial shelter
and protect yourself from flying debris.

&&


TORNADO...RADAR INDICATED;
MAX HAIL SIZE...<.75 IN

Weather Alert

...A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM CDT FOR
NORTHWESTERN BLACK HAWK...WESTERN BREMER...NORTHEASTERN GRUNDY AND
EASTERN BUTLER COUNTIES...

At 450 PM CDT, a severe squall line capable of producing both
tornadoes and straight line wind damage was located over Shell Rock,
or 6 miles west of Waverly, moving northeast at 55 mph.

HAZARD...Tornado.

SOURCE...Radar indicated rotation.

IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without
shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage
to roofs, windows, and vehicles will occur.  Tree damage is
likely.

Locations impacted include...
Waverly, Denver, Clarksville, Shell Rock, Janesville, New Hartford,
Plainfield and Waverly Municipal Airport.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and
widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the
tornado. For your protection move to an interior room on the lowest
floor of a building.

&&


TORNADO...RADAR INDICATED;
MAX HAIL SIZE...<.75 IN

Weather Alert

...A SEVERE THUNDERSTORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 545 PM CDT
FOR NORTHERN POWESHIEK...EASTERN MARSHALL...EASTERN HARDIN...BLACK
HAWK...TAMA...BREMER...EASTERN FRANKLIN...GRUNDY...BUTLER...
NORTHEASTERN JASPER AND SOUTHEASTERN CERRO GORDO COUNTIES...

At 445 PM CDT, severe thunderstorms were located along a line
extending from Greene to near Dike to 6 miles north of Grinnell,
moving east at 45 mph.

HAZARD...60 mph wind gusts and quarter size hail.

SOURCE...Radar indicated.

IMPACT...Hail damage to vehicles is expected. Expect wind damage to
roofs, siding, and trees.

Locations impacted include...
Dike, New Hartford, Clarksville, Uni-Dome And McLeod Center, Cedar
Falls, Hudson, Waterloo Municipal Airport, Holiday Lake, George
Wyth State Park, Crossroads Mall, Plainfield, Chelsea, Waterloo,
Evansdale, Elk Run Heights, Raymond, Dunkerton, Jesup, Frederika
and Sumner.

This includes Interstate 380 between mile markers 56 and 73.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

A Tornado Watch remains in effect until 800 PM CDT for central, north
central and northeastern Iowa.

Intense thunderstorm lines can produce brief tornadoes and widespread
significant wind damage. Although a tornado is not immediately
likely, it is best to move to an interior room on the lowest floor of
a building. These storms may cause serious injury and significant
property damage.

&&


HAIL THREAT...RADAR INDICATED;
MAX HAIL SIZE...1.00 IN;
WIND THREAT...RADAR INDICATED;
MAX WIND GUST...60 MPH

Weather Alert

TORNADO WATCH 93 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

GRUNDY                HARDIN                JASPER
MARSHALL              POWESHIEK             TAMA

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER                CERRO GORDO           FRANKLIN
HANCOCK               WINNEBAGO             WORTH

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK            BREMER

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE             MAHASKA               MARION
MONROE

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS                 WAPELLO

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALBIA, ALLISON, APLINGTON,
BLOOMFIELD, BRITT, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CLARKSVILLE,
CLEAR LAKE, CONRAD, DIKE, DUMONT, DYSART, ELDORA, FOREST CITY,
GARNER, GLADBROOK, GREENE, GRINNELL, GRUNDY CENTER, HAMPTON,
IOWA FALLS, KANAWHA, KNOXVILLE, LAKE MILLS, MANLY, MARSHALLTOWN,
MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, OSKALOOSA, OTTUMWA, PARKERSBURG,
PELLA, REINBECK, SHELL ROCK, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO,
WAVERLY, AND WELLSBURG.

...THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. STRONG LONG LIVED
TORNADOES MAY OCCUR...

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

NUMEROUS TORNADOES EXPECTED WITH A FEW INTENSE TORNADOES LIKELY.
WIDESPREAD LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 3
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
WIDESPREAD DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.

Weather Alert

...A TORNADO WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL 515 PM CDT FOR
NORTHWESTERN BLACK HAWK...SOUTH CENTRAL BREMER...NORTHEASTERN GRUNDY
AND SOUTHEASTERN BUTLER COUNTIES...

At 452 PM CDT, a severe squall line capable of producing both
tornadoes and extensive straight line wind damage was located near
Uni-Dome And McLeod Center, or near Cedar Falls, moving northeast at
50 mph.

HAZARD...Tornado.

SOURCE...Radar indicated rotation.

IMPACT...Flying debris will be dangerous to those caught without
shelter. Mobile homes will be damaged or destroyed. Damage
to roofs, windows, and vehicles will occur.  Tree damage is
likely.

Locations impacted include...
Waterloo, Cedar Falls, Evansdale, Hudson, Denver, Reinbeck, Dike,
Waterloo Municipal Airport, Crossroads Mall, Uni-Dome And McLeod
Center, Janesville, New Hartford and George Wyth State Park.

This includes Interstate 380 near mile marker 73.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

This cluster of thunderstorms is capable of producing tornadoes and
widespread significant wind damage. Do not wait to see or hear the
tornado. For your protection move to an interior room on the lowest
floor of a building.

&&


TORNADO...RADAR INDICATED;
MAX HAIL SIZE...<.75 IN

Weather Alert

...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL 7 AM CDT SATURDAY...

* WHAT...West winds 25 to 35 mph with gusts up to 55 mph expected.
Brief gusts immediately behind the line of thunderstorms over
central and eastern Iowa may exceed 60 mph for one to three
hours. Strong winds of 50 to 55 are expected at times overnight
through early Saturday just prior to sunrise.

* WHERE...Portions of central and southern Iowa.

* WHEN...From 1 PM this afternoon to 7 AM CDT Saturday.

* IMPACTS...Gusty winds could blow around unsecured objects.
Tree limbs could be blown down and a few power outages may
result.


PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

Use extra caution when driving, especially if operating a high
profile vehicle. Secure outdoor objects.

&&

Man facing multiple charges stemming from February shooting in Cedar Rapids

  • Updated
  • 0
Cr police shooting

CEDAR RAPIDS, Iowa (KWWL) -- A 65-year-old man is facing attempted murder charges stemming from a February shooting that injured two people in Cedar Rapids.

The shooting happened at 3000 J St SW on February 17.

James Sanford Jr. was arrested on Thursday on an outstanding warrant. He faces the following charges:

  • Attempted Murder
  • Willful Injury – Causing Serious Injury
  • Domestic Assault
  • Use of a Dangerous Weapon in the Commission of a Crime

Sanford Jr. is in custody at the Linn County Jail.

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