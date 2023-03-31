Man facing multiple charges stemming from February shooting in Cedar Rapids

TORNADO WATCH 93 REMAINS VALID UNTIL 8 PM CDT THIS EVENING FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 20 COUNTIES
IN CENTRAL IOWA
GRUNDY HARDIN JASPER
MARSHALL POWESHIEK TAMA
IN NORTH CENTRAL IOWA
BUTLER CERRO GORDO FRANKLIN
HANCOCK WINNEBAGO WORTH
IN NORTHEAST IOWA
BLACK HAWK BREMER
IN SOUTH CENTRAL IOWA
APPANOOSE MAHASKA MARION
MONROE
IN SOUTHEAST IOWA
DAVIS WAPELLO
THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ALBIA, ALLISON, APLINGTON,
BLOOMFIELD, BRITT, CEDAR FALLS, CENTERVILLE, CLARKSVILLE,
CLEAR LAKE, CONRAD, DIKE, DUMONT, DYSART, ELDORA, FOREST CITY,
GARNER, GLADBROOK, GREENE, GRINNELL, GRUNDY CENTER, HAMPTON,
IOWA FALLS, KANAWHA, KNOXVILLE, LAKE MILLS, MANLY, MARSHALLTOWN,
MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, OSKALOOSA, OTTUMWA, PARKERSBURG,
PELLA, REINBECK, SHELL ROCK, TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO,
WAVERLY, AND WELLSBURG.
...THIS IS A PARTICULARLY DANGEROUS SITUATION. STRONG LONG LIVED
TORNADOES MAY OCCUR...
* PRIMARY THREATS INCLUDE...
NUMEROUS TORNADOES EXPECTED WITH A FEW INTENSE TORNADOES LIKELY.
WIDESPREAD LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 3
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
WIDESPREAD DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH LIKELY.