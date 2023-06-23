Teens plead not guilty to Cedar Rapids murder charges

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Weather Alert

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THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 370 IN
EFFECT UNTIL 7 PM CDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN IOWA THIS WATCH INCLUDES 42 COUNTIES

IN CENTRAL IOWA

BOONE                 DALLAS                GRUNDY
HAMILTON              HARDIN                JASPER
MARSHALL              POLK                  POWESHIEK
STORY                 TAMA                  WEBSTER

IN NORTH CENTRAL IOWA

BUTLER                CERRO GORDO           FRANKLIN
HANCOCK               HUMBOLDT              KOSSUTH
WINNEBAGO             WORTH                 WRIGHT

IN NORTHEAST IOWA

BLACK HAWK            BREMER

IN NORTHWEST IOWA

POCAHONTAS

IN SOUTH CENTRAL IOWA

APPANOOSE             CLARKE                DECATUR
LUCAS                 MADISON               MAHASKA
MARION                MONROE                UNION
WARREN                WAYNE

IN SOUTHEAST IOWA

DAVIS                 WAPELLO

IN SOUTHWEST IOWA

ADAIR

IN WEST CENTRAL IOWA

CALHOUN               CARROLL               GREENE
GUTHRIE

THIS INCLUDES THE CITIES OF ACKLEY, ADAIR, ADEL, ALBIA, ALGONA,
ALLERTON, ALLISON, AMES, APLINGTON, BAYARD, BELMOND, BLOOMFIELD,
BOONE, BRITT, CARLISLE, CARROLL, CASEY, CEDAR FALLS, CENTERVILLE,
CHARITON, CLARION, CLARKSVILLE, CLEAR LAKE, CONRAD, CORYDON,
CRESTON, DES MOINES, DIKE, DUMONT, DYSART, EAGLE GROVE, EARLHAM,
ELDORA, FONDA, FONTANELLE, FOREST CITY, FORT DODGE, GARNER,
GILMORE CITY, GLADBROOK, GREENE, GREENFIELD, GRINNELL,
GRUNDY CENTER, GUTHRIE CENTER, HAMPTON, HUMBOLDT, HUMESTON,
INDIANOLA, IOWA FALLS, JEFFERSON, KANAWHA, KNOXVILLE, LAKE CITY,
LAKE MILLS, LAMONI, LAURENS, LEON, MANLY, MANSON, MARSHALLTOWN,
MASON CITY, NEWTON, NORTHWOOD, NORWALK, OSCEOLA, OSKALOOSA,
OTTUMWA, PANORA, PARKERSBURG, PELLA, PERRY, POCAHONTAS, POMEROY,
REINBECK, ROCKWELL CITY, ROLFE, SEYMOUR, SHELL ROCK, STUART,
TAMA, TOLEDO, TRAER, WATERLOO, WAUKEE, WAVERLY, WEBSTER CITY,
WELLSBURG, AND WINTERSET.

* PRIMARY THREATS INCLUDE...

A COUPLE TORNADOES POSSIBLE.
SCATTERED LARGE HAIL AND ISOLATED VERY LARGE HAIL EVENTS TO 2.5
INCHES IN DIAMETER LIKELY.
SCATTERED DAMAGING WIND GUSTS TO 70 MPH POSSIBLE.

PROBABILITY TABLE:
PROB OF 2 OR MORE TORNADOES                        :  40%
PROB OF 1 OR MORE STRONG /EF2-EF5/ TORNADOES       :  20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE WIND EVENTS              :  40%
PROB OF 1 OR MORE WIND EVENTS >= 75 MPH            :  20%
PROB OF 10 OR MORE SEVERE HAIL EVENTS              :  60%
PROB OF 1 OR MORE HAIL EVENTS >= 2 INCHES          :  60%
PROB OF 6 OR MORE COMBINED SEVERE HAIL/WIND EVENTS :  90%
MEAN STORM MOTION /MPH/                            :  NE 35

Teens plead not guilty to Cedar Rapids murder charges

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Cedar Rapids Police
By Leslie Stone

CEDAR RAPIDS, Iowa (KWWL)- A Marion man is pleading not guilty to allegedly shooting a man at a Cedar Rapids apartment complex in February.

Baynon Berry entered the not guilty plea this week.

He is charged with the murder of 16-year-old Michael McCune. Berry and two others, 15-year-old Dante Irvin and 16-year-old Tramontez Lockett, have been arrested in the shooting and face First Degree Murder charges.

Police say the three conspired to kill McCune at the Tan Tara apartments in the 1600 block of F Avenue Northwest.

Lockett has also pleaded not guilty. His trial is set to start in mid-September, while Berry is set to go to trial in early December.